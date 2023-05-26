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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرأة وأنوثة.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، انظار جمهورها فى أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" بإطلالة جذابة، وارتدت فستان مجسم جري مكشوف الظهر والبطن، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون الوردي في الشفاه.

 أعمال لاميتا فرنجيه 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_٢١١٠٢٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_٢١١٠٢٧
أعمال لاميتا فرنجية الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية تخطف الأنظار جلسة تصوير بإطلالة جذابة

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