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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي مقدسي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها

نيللى مقدسي
نيللى مقدسي

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها ومحبيها، صورة لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام".

وظهرت نيللي مقدسي، في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية بادى كت باللون الابيض وبنطال اسود انيق وعلقت: "لاتدع اي شخص يعاملك وكأنك عادى".

أحدث أعمال نيللي مقدسي
يذكر ان اخر اعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنيتها الجديدة بعنوان  " لا تكبر راسك " التى تم طركها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع  " يوتيوب ".

الأغنية من ألحان علي حسون ومن كلمات الشاعر فادي مرجان ، وتوزيع ديجتال لـ قنوات  ميوزك .


وطرحت نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي بإطلالة جريئة اطلالة تخطف القلوب

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