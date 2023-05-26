نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

عندما تتبادر إلى الذهن الأطعمة الصيفية ، قد يكون الخوخ على رأس قائمتك.

يتمتع الخوخ بكامله أو كجزء مغذٍ من وصفات مثل سلطات الفواكه والحلويات ، وهو بلا شك أحد أكثر الفواكه المتاحة تنوعًا.

في حين أن الخوخ ربما يكون أكثر طلبًا لمذاقه الحلو وملمسه الناعم ، إلا أن خصائصه الغذائية وفوائده جديرة بالملاحظة أيضًا.

يعرف فقدان بصر عند الأطفال باسم الجلوكوما "سارق البصر الصامت".

وتعرف الجلوكاما إنها أحد العوامل الرئيسية التي تسبب العمى الدائم.

إن تراكم السوائل في العين ، المعروف باسم الخلط المائي ، والذي يرفع ضغط العين ، هو ما يسبب الجلوكوما (IOP).

يعد إصلاح مشكلات الوزن مهمة شاقة ، فأنت تلجأ إلى خفض السعرات الحرارية ، والتدريبات الشاقة واتباع الحميات الغذائية المبتذلة ، وما زلت تكافح من أجل الوصول إلى وزنك المثالي على الميزان.

نشرت البلوجر سارة محمد صورة لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك أثناء خطوبتها .

وكتبت سارة علي الصور “ الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر واول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثه جمعتنا وعوض ربنا لي خلاص قرينا الفاتحه