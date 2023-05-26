عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

عندما تتبادر إلى الذهن الأطعمة الصيفية ، قد يكون الخوخ على رأس قائمتك.

يتمتع الخوخ بكامله أو كجزء مغذٍ من وصفات مثل سلطات الفواكه والحلويات ، وهو بلا شك أحد أكثر الفواكه المتاحة تنوعًا.

في حين أن الخوخ ربما يكون أكثر طلبًا لمذاقه الحلو وملمسه الناعم ، إلا أن خصائصه الغذائية وفوائده جديرة بالملاحظة أيضًا.

كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟ الأعراض والوقاية والعلاج

يعرف فقدان بصر عند الأطفال باسم الجلوكوما "سارق البصر الصامت".

وتعرف الجلوكاما إنها أحد العوامل الرئيسية التي تسبب العمى الدائم.

إن تراكم السوائل في العين ، المعروف باسم الخلط المائي ، والذي يرفع ضغط العين ، هو ما يسبب الجلوكوما (IOP).

15 كيلو في الشهر.. نبات سحري للتخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

يعد إصلاح مشكلات الوزن مهمة شاقة ، فأنت تلجأ إلى خفض السعرات الحرارية ، والتدريبات الشاقة واتباع الحميات الغذائية المبتذلة ، وما زلت تكافح من أجل الوصول إلى وزنك المثالي على الميزان.

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

نشرت البلوجر سارة محمد صورة لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك أثناء خطوبتها .

 

وكتبت سارة علي الصور “ الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر واول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثه جمعتنا وعوض ربنا لي خلاص قرينا الفاتحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

موضوعات متعلقة

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل حناء ولي عهد الأردن.. شاهد

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ترشيحاتنا

عادل ونزيه.. جهاد جريشة يبشر جماهير الأهلي بحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

عاصفة ترابية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم وغدًا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

لن تصدق.. الذكاء الاصطناعي يبتكر أول مضاد حيوي يقضي على البكتريا القاتلة

الدولار يرتفع ويسجل ثالث مكسب أسبوعي وسط توقعات استمرار رفع الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ