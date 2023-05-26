عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟ الأعراض والوقاية والعلاج

البصر
البصر

يعرف فقدان بصر عند الأطفال باسم الجلوكوما "سارق البصر الصامت". 

وتعرف الجلوكاما إنها أحد العوامل الرئيسية التي تسبب العمى الدائم.

 إن تراكم السوائل في العين ، المعروف باسم الخلط المائي ، والذي يرفع ضغط العين ، هو ما يسبب الجلوكوما (IOP).

 ينتج فقدان البصر عن إصابة العصب البصري الناتجة عن ارتفاع ضغط العين.

 دعونا نتحرى أسباب الجلوكوما والوقاية منه بمزيد من التفصيل في شهر التوعية بمرض الجلوكوما هذا حتى يتمكن الجميع من التمتع برؤية صحية.

يمكن أن يؤثر الجلوكوما على حديثي الولادة والأطفال ، على الرغم من حدوثه بشكل أكبر عند البالغين. يتطور الجلوكوما الطفلي خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر ، بينما يظهر الجلوكوما الخلقي عند الولادة. قد يصاب الأطفال بمرض الجلوكوما عند الأطفال ، وهو نوع مختلف من الجلوكوما. 

غالبًا ما تختلف علامات وأعراض الجلوكوما عند الرضع والأطفال عن تلك الموجودة لدى البالغين. 

اعراض الجلوكوما 

يمكن أن يؤثر الجلوكوما على عين واحدة أو كليهما.

أكثر أعراض الجلوكوما الخلقية  الطفولية شيوعًا هي فرط إفراز الدموع في العين ، وحساسية الضوء ، والقرنية العكرة الكبيرة التي يمكن أن تجعل القزحية تبدو باهتة. 

من ناحية أخرى ، يميل الجلوكوما عند الأطفال إلى التطور دون أي أعراض واضحة ، مثل الجلوكوما عند البالغين. غالبًا ما يكون لدى مرضى الجلوكوما الأحداث تاريخ عائلي. في الامتحان ، يرتفع ضغط العين عادةً وقد تكون هناك علامات على إجراء حجامة في العصب البصري.

 إذا زاد ضغط العين بسرعة ، فقد يكون هناك ألم وانزعاج. 

يعاني بعض الأشخاص من أعراض غير محددة مثل الصداع أو دموع العين أو رؤية هالة ملونة تشبه مشاكل العين أو الحالات الطبية الأخرى. يجب على الآباء ومقدمي الرعاية البحث عن هذه الأعراض والحصول على استشارة مبكرة مع طبيب عيون.

عوامل الخطر والوقاية: 


هناك طرق لمنع فقدان البصر والعمى الناجم عن الجلوكوما إليك الطريقة:

أفضل طريقة لحماية البصر من الجلوكوما هي إجراء فحوصات دورية شاملة للعين 

 العديد من أشكال الجلوكوما ليس لها علامات تحذيرية. إذا كان الطفل معرضًا لخطر الإصابة بالجلوكوما ، فمن الضروري إجراء فحوصات منتظمة للعين كل عام تتضمن قياس ضغط العين. 

 سوف يساعد في الكشف المبكر. من المهم بنفس القدر تناول أدوية الجلوكوما الخاصة بك كما هو موصوف من قبل طبيبك.

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا في درء مجموعة من الأمراض المزمنة ، 
يمكن أن تؤدي إصابات العين إلى الجلوكوما. 

يوصى بارتداء النظارات الواقية أثناء ممارسة الرياضة أو عند الاقتضاء.
يمكن أن يؤدي التمرين المكثف الذي يرفع معدل ضربات القلب أيضًا إلى رفع ضغط العين 

 لكن المشي المنتظم وممارسة الرياضة بوتيرة معتدلة يمكن أن يخفض ضغط العين ويحسن الصحة العامة.
إذا كنت تعاني من الجلوكوما أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بالمرض ، فلا تضع رأسك تحت قلبك لفترات طويلة من الزمن. يمكن أن ترفع أوضاع الرأس لأسفل ضغط العين بشكل كبير. 

من المهم أيضًا النوم في الوضع الصحيح تجنب النوم بعينك على الوسادة أو على ذراعك. 

 

علاجات الجلوكوما 


تشمل خيارات علاج الجلوكوما الأدوية أو الجراحة أو كليهما بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، غالبًا ما تكون الجراحة هي العلاج الأول لتجنب مشاكل الرؤية طويلة المدى. الهدف من الجراحة هو إصلاح مشكلة التصريف بحيث يتم تصريف السوائل بشكل طبيعي من العين.

 هناك أنواع مختلفة من الخيارات الجراحية المتاحة. يقرر طبيب العيون أفضل عملية جراحية مناسبة للمريض بناءً على عدة عوامل بما في ذلك الطبيعة الأساسية للمرض. تتوفر خيارات جراحية مختلفة في الوقت الحاضر بما في ذلك بضع الترقيع وبضع الزوايا بأعلى معدلات النجاح. الإجراءات الأخرى هي استئصال التربيق ، واستئصال التربيق المشترك ، واستئصال التربيق وأجهزة تصريف المياه الزرقاء على سبيل المثال لا الحصر. قبل إجراء الجراحة ، كانت النتيجة أفضل.

التخثير الضوئي الهدبي هو الملاذ الأخير للعين العمياء المؤلمة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى. يتم إجراء هذا النوع من الجراحة في الحالات الشديدة من الجلوكوما في مرحلة الطفولة.

سيحدد طبيب العيون علاجًا محددًا للجلوكوما بناءً على عمر الطفل ، والصحة العامة ، والتاريخ الطبي ، ومدى المرض ، والتسامح مع أدوية أو إجراءات أو علاجات محددة ، وعوامل أخرى. الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الجلوكوما عند الأطفال يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل أخرى في العين مع تقدمهم في السن. لذلك ، فإن التشخيص والعلاج المبكر ، جنبًا إلى جنب مع المراقبة الدقيقة ، أمران حاسمان لصحة العين على المدى الطويل.

ارتداء النظارات ارتفاع ضغط العين أعراض الجلوكوما أسباب الجلوكوما مشاكل العين مرضى الجلوكوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

15 كيلو في الشهر.. نبات سحري للتخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

بدون تكاليف .. طريقة عمل جلاش بالجبنة

ماذا يحدث لجسم المرأة بعد العلاقة الزوجية

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

إصابة نجم شهير بالشلل.. معلومات صادمة عن المرض

توب أسود شفاف .. شاهد |أحمد سعد بإطلالة مثيرة للجدل في جدة

أرخص من الجاهز .. طريقة عمل الآيس كريم بالمنزل

ترشيحاتنا

كيف أدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة .. وبمَ أدعو ليتحقق رغبتي؟

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

مسألة وقت|نبأ سار من نجم الأهلي لجماهير الفريق

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

صدمة مدوية |إسلام صادق: الأهلي يقرر رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

سيدة قوقازية تثير الجدل بالطهي باستخدام حليب الثدي.. اعرف القصة؟

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ