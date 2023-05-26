كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟ الأعراض والوقاية والعلاج

يعرف فقدان بصر عند الأطفال باسم الجلوكوما "سارق البصر الصامت".

وتعرف الجلوكاما إنها أحد العوامل الرئيسية التي تسبب العمى الدائم.

إن تراكم السوائل في العين ، المعروف باسم الخلط المائي ، والذي يرفع ضغط العين ، هو ما يسبب الجلوكوما (IOP).

ينتج فقدان البصر عن إصابة العصب البصري الناتجة عن ارتفاع ضغط العين.

دعونا نتحرى أسباب الجلوكوما والوقاية منه بمزيد من التفصيل في شهر التوعية بمرض الجلوكوما هذا حتى يتمكن الجميع من التمتع برؤية صحية.

يمكن أن يؤثر الجلوكوما على حديثي الولادة والأطفال ، على الرغم من حدوثه بشكل أكبر عند البالغين. يتطور الجلوكوما الطفلي خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر ، بينما يظهر الجلوكوما الخلقي عند الولادة. قد يصاب الأطفال بمرض الجلوكوما عند الأطفال ، وهو نوع مختلف من الجلوكوما.

غالبًا ما تختلف علامات وأعراض الجلوكوما عند الرضع والأطفال عن تلك الموجودة لدى البالغين.

اعراض الجلوكوما

يمكن أن يؤثر الجلوكوما على عين واحدة أو كليهما.

أكثر أعراض الجلوكوما الخلقية الطفولية شيوعًا هي فرط إفراز الدموع في العين ، وحساسية الضوء ، والقرنية العكرة الكبيرة التي يمكن أن تجعل القزحية تبدو باهتة.

من ناحية أخرى ، يميل الجلوكوما عند الأطفال إلى التطور دون أي أعراض واضحة ، مثل الجلوكوما عند البالغين. غالبًا ما يكون لدى مرضى الجلوكوما الأحداث تاريخ عائلي. في الامتحان ، يرتفع ضغط العين عادةً وقد تكون هناك علامات على إجراء حجامة في العصب البصري.

إذا زاد ضغط العين بسرعة ، فقد يكون هناك ألم وانزعاج.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض غير محددة مثل الصداع أو دموع العين أو رؤية هالة ملونة تشبه مشاكل العين أو الحالات الطبية الأخرى. يجب على الآباء ومقدمي الرعاية البحث عن هذه الأعراض والحصول على استشارة مبكرة مع طبيب عيون.

عوامل الخطر والوقاية:



هناك طرق لمنع فقدان البصر والعمى الناجم عن الجلوكوما إليك الطريقة:

أفضل طريقة لحماية البصر من الجلوكوما هي إجراء فحوصات دورية شاملة للعين

العديد من أشكال الجلوكوما ليس لها علامات تحذيرية. إذا كان الطفل معرضًا لخطر الإصابة بالجلوكوما ، فمن الضروري إجراء فحوصات منتظمة للعين كل عام تتضمن قياس ضغط العين.

سوف يساعد في الكشف المبكر. من المهم بنفس القدر تناول أدوية الجلوكوما الخاصة بك كما هو موصوف من قبل طبيبك.

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا في درء مجموعة من الأمراض المزمنة ،

يمكن أن تؤدي إصابات العين إلى الجلوكوما.

يوصى بارتداء النظارات الواقية أثناء ممارسة الرياضة أو عند الاقتضاء.

يمكن أن يؤدي التمرين المكثف الذي يرفع معدل ضربات القلب أيضًا إلى رفع ضغط العين

لكن المشي المنتظم وممارسة الرياضة بوتيرة معتدلة يمكن أن يخفض ضغط العين ويحسن الصحة العامة.

إذا كنت تعاني من الجلوكوما أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بالمرض ، فلا تضع رأسك تحت قلبك لفترات طويلة من الزمن. يمكن أن ترفع أوضاع الرأس لأسفل ضغط العين بشكل كبير.

من المهم أيضًا النوم في الوضع الصحيح تجنب النوم بعينك على الوسادة أو على ذراعك.

علاجات الجلوكوما



تشمل خيارات علاج الجلوكوما الأدوية أو الجراحة أو كليهما بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، غالبًا ما تكون الجراحة هي العلاج الأول لتجنب مشاكل الرؤية طويلة المدى. الهدف من الجراحة هو إصلاح مشكلة التصريف بحيث يتم تصريف السوائل بشكل طبيعي من العين.

هناك أنواع مختلفة من الخيارات الجراحية المتاحة. يقرر طبيب العيون أفضل عملية جراحية مناسبة للمريض بناءً على عدة عوامل بما في ذلك الطبيعة الأساسية للمرض. تتوفر خيارات جراحية مختلفة في الوقت الحاضر بما في ذلك بضع الترقيع وبضع الزوايا بأعلى معدلات النجاح. الإجراءات الأخرى هي استئصال التربيق ، واستئصال التربيق المشترك ، واستئصال التربيق وأجهزة تصريف المياه الزرقاء على سبيل المثال لا الحصر. قبل إجراء الجراحة ، كانت النتيجة أفضل.

التخثير الضوئي الهدبي هو الملاذ الأخير للعين العمياء المؤلمة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى. يتم إجراء هذا النوع من الجراحة في الحالات الشديدة من الجلوكوما في مرحلة الطفولة.

سيحدد طبيب العيون علاجًا محددًا للجلوكوما بناءً على عمر الطفل ، والصحة العامة ، والتاريخ الطبي ، ومدى المرض ، والتسامح مع أدوية أو إجراءات أو علاجات محددة ، وعوامل أخرى. الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الجلوكوما عند الأطفال يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل أخرى في العين مع تقدمهم في السن. لذلك ، فإن التشخيص والعلاج المبكر ، جنبًا إلى جنب مع المراقبة الدقيقة ، أمران حاسمان لصحة العين على المدى الطويل.