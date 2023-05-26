فاكهة صيفية تحميك من السرطان

عندما تتبادر إلى الذهن الأطعمة الصيفية ، قد يكون الخوخ على رأس قائمتك.

يتمتع الخوخ بكامله أو كجزء مغذٍ من وصفات مثل سلطات الفواكه والحلويات ، وهو بلا شك أحد أكثر الفواكه المتاحة تنوعًا.

في حين أن الخوخ ربما يكون أكثر طلبًا لمذاقه الحلو وملمسه الناعم ، إلا أن خصائصه الغذائية وفوائده جديرة بالملاحظة أيضًا.

تقول جوليا دينيسون ، RD ، التي تمارس في بيتسبرغ ، إن الخوخ مصدر جيد للكربوهيدرات الصحية . كما أشارت إلى أن "الخوخ غني بالألياف وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز. "

إليك ما يقوله خبراء التغذية والأبحاث الحالية عن الخوخ ، بما في ذلك الفوائد الصحية والآثار الجانبية المحتملة وأفضل طريقة لدمج هذه الفاكهة في نظامك الغذائي.

كما أن الخوخ يساعد صحتك بعدة طرق ، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، وحماية قلبك ، وتعزيز بشرة أفضل. ترتبط هذه الفوائد المزعومة في المقام الأول بمضادات الأكسدة.

يوضح جيليسبي أن "مضادات الأكسدة مفيدة في تقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة". "من خلال مكافحة الضرر الناجم عن الجذور الحرة الضارة ، تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الالتهاب والحفاظ على صحة أجسامنا."

في حين أن الدراسات البشرية المتعلقة بالخوخ وأي ادعاءات صحية محددة غير متوفرة ، إلا أن هناك أدلة علمية تشير إلى الفوائد المرتبطة باستهلاك العناصر الغذائية الرئيسية التي تحتوي عليها هذه الفاكهة. إليك ما نعرفه عن هذه الفوائد المحتملة.

قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعتبر الخوخ من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، على غرار الفواكه والخضروات الأخرى. يمكن أن يلعب النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة دورًا في مساعدة جسمك على محاربة الجذور الحرة التي قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان .

وفقًا لمحطة التجارب الزراعية في نيو جيرسي (NJAES) ، فإن اثنين من مضادات الأكسدة الرئيسية في الخوخ هما الفيتامينات A و C.

وفقًا لمراجعة واحدة حول المغذيات الدقيقة في الوقاية من السرطان ، فإن فيتامين أ مشتق من مصادر نباتية مثل الخوخ عبر الكاروتينات ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم والرئتين والرأس. تشير المراجعة نفسها إلى أنه في حين أن الجرعات العالية من فيتامين سي غير فعالة في علاج الأورام الموجودة ، فإن مضادات الأكسدة لديها إمكانات وقائية في سرطان الثدي والقولون والرئة والمعدة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقلل فيتامين ج من مخاطر الوفاة المرتبطة بسرطان الثدي.

قد يعزز جهاز المناعة ويقلل من الالتهابات

قد يساعدك محتوى فيتامين C في الخوخ أيضًا على بناء مقاومة للأمراض المعدية ، وفقًا لـ NJAES. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن مادة البوليفينول الموجودة في الفواكه مثل الخوخ قد تقلل الالتهاب العام في الجسم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة ذات صلة مثل مرض السكري وأمراض القلب والخرف.

قد تحمي قلبك

يمكن أن يساعد البوتاسيوم ، وهو معدن رئيسي في الفواكه مثل الخوخ ، في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، وفقًا لـ NJAES. علاوة على ذلك ، قد يساعد الخوخ في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ، وتعزيز صحة القلب بشكل عام ، وفقًا لعيادة كليفلاند.

تشير أبحاث أخرى إلى أن البوتاسيوم الموجود في الفاكهة يعتبر حاسمًا في الوقاية من الأمراض الأخرى المتعلقة بالقلب ، مثل مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

يساعد الخوخ في إنقاص الوزن؟

في حين أنه لا يوجد مصدر غذائي واحد يمكن أن يؤدي بشكل مباشر إلى فقدان الوزن ، فإن الأطعمة مثل الخوخ غنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية ، والتي قد تلعب دورًا في مساعدتك على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه عندما تختارها على الأطعمة عالية السعرات الحرارية ، وفقًا للمراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) .