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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

15 كيلو في الشهر.. نبات سحري للتخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

صدى البلد

يعد إصلاح مشكلات الوزن مهمة شاقة ، فأنت تلجأ إلى خفض السعرات الحرارية ، والتدريبات الشاقة واتباع الحميات الغذائية المبتذلة ، وما زلت تكافح من أجل الوصول إلى وزنك المثالي على الميزان. 

يمكن حل مشكلات الوزن المثير للدهشة بسهولة بطريقة فعالة من حيث التكلفة باستخدام الأوراق الخضراء المتوفرة في كل مطبخ هندي وتساعد في تقليل الوزن بشكل ملحوظ وتخلصك بالكثير من الكيلو جرامات .

تساعد هذه الخضر أيضًا في تحسين الصحة العامة للأسرة وتساعد علي تقليل من وزنك ١٥ كيلو في الشهر اذا تناولت هذا المشروب السحري 

 

البردقوش

يعد البردقوش عشب مدهش مليء بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل البوليفينول والفلافونويد لا يساعد فقط في تنظيم الأنسولين في الجسم ولكن أيضًا يحافظ على شكل الجسم. من الأعشاب الممتازة التي تساعد في إدارة مشاكل الوزن وتحل مشكلة الإمساك. 

البقدونس 

يعتبر البقدونس علاجًا طبيعيًا يساعد في إنقاص الوزن ، وهو عشب بسيط يُزرع محليًا يساعد في تقليل الوزن. له خصائص التحكم في وزن الماء ومستويات السكر ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم. هذه الأوراق غنية بالألياف وتصلح مشكلة الانزعاج والانتفاخ بسبب خصائصها الهضمية.

الانتفاخ البقدونس بقدونس الانسولين البردقوش تحسين الصحة

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