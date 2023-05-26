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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدانة الرئيس البرازيلي الأسبق فرناندو كولور بالفساد وغسيل الأموال.. تفاصيل

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي الأسبق فرناندو كولور

أدانت المحكمة العليا في البرازيل، الرئيس الأسبق فرناندو كولور الذي تولى الحكم ما بين 1990-1992 بتهم فساد مالي وغسيل أموال ويأتي ذلك بعد فضيحة بتروبراس.

وتم التصوّيت من قِبل 8 من قضاة المحكمة العشرة بإدانة الرئيس الأسبق باستخدام نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود، فيما تقول النيابة إنه تلقّى حوالي 40 دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير شرعية" إبرام هذه العقود.

وقال القاضي إدسون فاشين مقرّر المحكمة إن العقوبة على هذه التهم تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة، مشيراً إلى أنّ النطق بالعقوبة سيتمّ في 31 مايو الجاري.

وكولور يعتبر هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديموقراطياً بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985، وهو متهم بتلقي رشى بقيمة 20 مليون ريال (حوالى 3.8 مليون يورو) بين العامين 2010 و2014 حين كان سناتوراً.

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