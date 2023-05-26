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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا

صدى البلد

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، عن أنباء عن  ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

 

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن مركز الزلزال في قضاء بوتورجة، ووقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض.

 

ولم تشر أنباء على الفور عن سقوط ضحايا، أو خسائر مادية.

والجدير بالذكر أنه في يوم 6 فبراير الماضي ضرب زلزلان مدمران بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وسوريا مما أدى إلى مصرع 50 ألف ضحية في تركيا وأنهيار العديد من المباني وتشريد الألأف من منازلهم المنهارة، ولا تزال تركيا تدفع ثمن هذه الأزمة وتحاول إرجاع المناطق المنكوبة إلى عهدها السابق.

 

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