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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية الفترة القادمة

صدى البلد

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي المواطنين من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة السعودية ، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

 

وقالت المدرية في بيان أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى سيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، وتشمل مكة المكرمة منطقة الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

 

وتابعت المديرية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح سريعة ومثيرة للأتربة على مدينة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم.

 

وستتأثر أيضاً مدينة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.

 

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني في بيانها، على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول و المستنقعـات المائية والأودية وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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