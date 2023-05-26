تصريح صادم من الرئيس الروسي السابق بشأن موعد انتهاء حرب أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.

وقال الرئيس الروسي السابق، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام، اليوم الجمعة: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول، ربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة، طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة".

وأضاف: "ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتان صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام في كييف".

كما قال ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم، إنه سيتعين على روسيا إطلاق ضربة وقائية ما إذا أعطى الغرب الأسلحة النووية الأوكرانية.

ونقلت وكالات الأخبار الروسية عن الرئيس الروسي السابق قوله إن "هناك قوانين حرب لا رجعة فيها"، مشيرا إلى أنه إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية، فسيتعين أن يكون هناك ضربة وقائية".

