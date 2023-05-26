عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليار و605 ملايين جنيه.. مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، العديد من التطويرات والتجميلات في الآونة الأخيرة، ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية، واليوم نستعرض لكم بعض المعلومات الهامة في سطورنا التالية عن تنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية "غرب طهطا، وغرب جرجا"، والتي تتم ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

بتكلفة مليار و605 مليون جنيه

  • تكلفة المشروع الإجمالية مليار و605 مليون جنيه.
  • يتم البدء في الأعمال بمنطقة غرب طهطا الصناعية بعد عرض المحور والمسار، وعقب التوريدات اللازمة من شركة الكهرباء.
  • مسار المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يبدأ من الموزع الرئيسي، حتى محطة صرف جرجا، وبيت داوود بطول 8 كيلو متر.

القاتل والقتيل.. القبض على 4 أشخاص لاشعالهم مجزرة المراغة في سوهاج

مقتل أب ونجليه في سوهاج.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف الملابسات

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في اجتماع سابق لبحث الموقف التنفيذي للمشروع، على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المُقررة للانتهاء من كافة الأعمال، على أن تعمل جميع القطاعات على التوازي، ونزول اللجان لمُعاينة جميع المسارات على الطبيعة.

وكان الاجتماع بحضور كافة القطاعات ومن بينهم:" الري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والكهرباء"، حتى لا يحدث أي تعارض في الأعمال بين أيًا منهم.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية كبيرة للمناطق الصناعية بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج البنية التحتية المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

موضوعات متعلقة

جريمة بشعة في سوهاج.. العثور على 3 جثث وسط الزراعات بقرية الجزازرة

ترشيحاتنا

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف بالموازنة العامة

صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة

بدعوى تنفيذ عملية طعن.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

ضربة موجعة للدولار.. ربع اقتصاد العالم هرب للبريكس ومفاجأة بشأن العملة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات الشركاء| تجنبهم فورا

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ