بتكلفة مليار و605 ملايين جنيه.. مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، العديد من التطويرات والتجميلات في الآونة الأخيرة، ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية، واليوم نستعرض لكم بعض المعلومات الهامة في سطورنا التالية عن تنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية "غرب طهطا، وغرب جرجا"، والتي تتم ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

بتكلفة مليار و605 مليون جنيه

تكلفة المشروع الإجمالية مليار و605 مليون جنيه.

يتم البدء في الأعمال بمنطقة غرب طهطا الصناعية بعد عرض المحور والمسار، وعقب التوريدات اللازمة من شركة الكهرباء.

مسار المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يبدأ من الموزع الرئيسي، حتى محطة صرف جرجا، وبيت داوود بطول 8 كيلو متر.

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في اجتماع سابق لبحث الموقف التنفيذي للمشروع، على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المُقررة للانتهاء من كافة الأعمال، على أن تعمل جميع القطاعات على التوازي، ونزول اللجان لمُعاينة جميع المسارات على الطبيعة.

وكان الاجتماع بحضور كافة القطاعات ومن بينهم:" الري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والكهرباء"، حتى لا يحدث أي تعارض في الأعمال بين أيًا منهم.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية كبيرة للمناطق الصناعية بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.