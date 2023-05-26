سوهاج في 24 ساعة| مقتل أب ونجليه في تجدد خصومة ثأرية بالجزازرة.. وخريج إعلام يُنهي حياة زوجته بـ مزاتة.. وخمسيني يتسلل ليلًا ويقتل نسيبه بطما

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة جرائم فقدت على إثرها 6 أشخاص، فقدوا حياتهم غدرًا على أيدي أناس لم تقترب من قلوبهم الرحمة، ومن بينهم فتاة أنهت عُمرها شنقًا في مشهدًا تُقشعِر له الأبدان، وتقف عنده العقول، ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية، بعض المعلومات الهامة عن تلك الوقائع.

مقتل أب ونجليه في تجدد خصومة ثأرية في الجزازرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، من كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثامين أب ونجليه، الذين تم العثور على جثثهم صباح أمس، وسط الزراعات، بقرية الجزازرة دائرة المركز، مذبو..حين من الرقبة، ودمـ..اءهم تسييل بين الأراضي واجسادهم.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور 3 جثث من بينهم جثة تعود لمُسن في الثمانينات من العُمر و2 أخرين في العشرينات من العُمر، مذبو..حين من الرقبة، وتسييل دمـ..اءهم بين الأراضي، وتبين من التحريات الأولية أن الجثث تعود لأب يبلغ من العُمر 85 عامًا، ونجليه إحداهما يبلغ 25 عامًا والأخر يبلغ 21 عامًا، في خصومة ثأرية منذ 21 سنة مضت، بين عائلتهم وعائلة أخرى من مركز طهطا شمالي المحافظة.

تم إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، كما تم إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تعبت من حياتها.. طالبة تُنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها بـ"أولاد حمزة"

أقدمت طالبة في منتصف العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياتها شنقًا داخل غرفتها بمنزل أسرتها، بقرية أولاد حمزة دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثة طالبة تتدلى من جنش سقف الغرفة بمنزل أسرتها دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعوة "زينب ع.أ.م- 15 سنة- طالبة- وتقيم بقرية أولاد حمزة"، ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول رقبتها.

وبسؤال كلًا من:" والدتها صفاء م.ح.ع- 52 سنة- حاصلة على بكالوريوس زراعة، وشقيقتها شيماء ع.أ.م- 27 سنة- حاصلة على بكالوريوس تجارة، ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنهما فوجئا بوجود المذكورة تتدلي من جنش سقف غرفتها بالطابق الأول العلوي ووجود إيشارب ملفوف حول رقبتها.

وعلى الفور أنزلها والدها المدعو "عبد الحليم أ.م- 56 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، ونقلها إلى المستشفى ظناً منه بأنها مازالت على قيد الحياة، في محاولة منه لإسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.

حاصل على بكالوريوس إعلام يُنهي حياة زوجته بـ" مزاته"

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من ضبط حاصل على بكالوريوس إعلام، بتهمة إنهاء حياة زوجته والتخلص منها داخل عُش الزوجية، بقرية مزاتة دائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية مزاته دائرة المركز، مفاده العثور على جثة المدعوة "زهرة. ع- 28 عامًا- ربة منزل- تقيم دائرة المركز".

وبالانتقال والفحص تبين وجود الجثة مسجاة على الأرض داخل مسكن زوجيتها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "محمد ج- 32 عامًا- حاصل على بكالوريوس إعلام- ويقيم بمنطقة شيخ العرب دائرة قسم جرجا"؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما.

خمسيني يتعدى على نجل شقيق زوجته بـ" بلطة" حتى الموت

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مقتل عامل داخل مسكنه، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "أحمد م.ع.م- 30 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية"، داخل مسكنه بناحية التل الزوكي، دائرة مركز شرطة طما، وتبين خلال الفحص إصابة القتيل بجروح قطعية مُتهتكة بالرأس والرقبة، وبسؤال شقيقه المدعو "ياسر م.ع.م- 20 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية"، تبين أكتشافه وجود جثة شقيقه المذكور مسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي تُستغل كمضيفة، يرتدي كامل ملابسه.

وبفحص المنزل تبين أنه مكون من طابقين "أرضي، وعلوي"، والطابق الأرضي مكون من مضيفتين ويقطن بالطابق العلوي المُبلغ "شقيق القتيل" ووالدتهما المدعوة "نادية ع.م- 55 سنة- ربة منزل، وشقيقتهما المدعوة جهاد م.ع.م- 18 سنة- طالبة"، واتضح وجود فسخ بإحدى النوافذ المُطلة على المضيفة.

وأفاد المُبلغ بأن شقيقه المذكور يقيم بالطابق الأرضي بمفرده وعند قيامه بإيقاظه صباح اليوم، وأكتشف إصابته ووفاته، ولم يتهم أحداً بقتل شقيقه، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مُرتكب الواقعة زوج شقيقة والد المجني عليه المجني المدعو "طلعت ع.ع- 58 سنة- موظف بالتربية والتعليم- ويقيم بذات الناحية".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث قرر قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بفروة الرأس منذ فترة قريبة؛ مما أثار حفيظته ورغبته في الانتقام منه، ثم عقد العزم على التخلص منه وقتله، وبتاريخ الواقعة قام بالتسلل لداخل المنزل عن طريق فسخ إحدى النوافذ المُطلة على المضيفة والتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "بلطة".

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.