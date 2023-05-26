عاجل
عقب تراجعه عن الاستقالة مجلس المصري يعاود اجتماعاته برئاسة كامل أبو علي الأدخنة تخنقنا.. أهالي قرية أولاد عمرو في قنا يشكون من انتشار القمامة القاهرة تَحتضن ممثلو حكومات وأصحاب أعمال وعمال 21 دولة بمؤتمر العمل العربي.. وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب مشروعات التعاون وتبادل الخبرات مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: رسائل السيسي للمستثمرين محفزة ومطمئنة روسيا وأوكرانيا تتبادلان المزاعم بشأن الهجوم على سفينة استطلاع في البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المنوفية

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية

شنت مديرية الطب البيطرى في محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور رفعت حماد مدير المديرية وبالاشتراك مع رئاسة حى غرب شبين الكوم وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية للمرور  على محلات الجزارة ومصانع اللحوم لضبط المخالفين.

  حيث تم ضبط  لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى باجمالى مضبوطات (٣٧٥) كجم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة .

جامعة المنوفية تستضيف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أمن المنوفية ينظم حملة للتبرع بالدم


وفى مدينة منوف ، قامت اللجنة المشكلة  بتنظيم حملة مكبرة لتشديد الرقابة على أماكن تداول المواد الغذائية والمحلات العامة بنطاق المدينة ، أسفرت الحملة عن تحرير  ٦ محاضر صحة ، و  ٨  محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تم تحرير   ٤  محاضر أمن صناعى و ٤ بيئة و ٦ إشغالات.


وفى سياق متصل ، تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (201) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث تم تحرير محضر جنح لصاحب ماكينة طحين بناحية منشأة سلطان بمنوف لتجميعه (12) شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد البيع بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم تحرير محضر آخر بشارع سوق المواشي بمركز تلا ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وخلط الأعلاف الحيوانية والتحفظ على (2) طن كسب بذرة القطن بدون مستندات دالة على مصدرها .


ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الجهود والتنسيق التام مع مديريات الصحة والطب البيطري في تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستهلاك الآدمى الحملات التفتيشية الطب البيطري جهاز حماية المستهلك توافر السلع الغذائية دواجن غير صالحة للاستهلاك لحوم ودواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

ترشيحاتنا

مدير الوكالة للطاقة الذرية يقدم اقتراحا لحماية محطة طاقة زابوروجيا النووية

بشرى بشأن اللحمة والأرز غدا.. توفير السلع وهذه قائمة الأسعار قبل العيد

10 علامات خطيرة تدل على مرحلة ما قبل السرطان يجب معرفتها. احذر

خبير اقتصادي: مصر تتجه لتصبح نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي

دولة عربية ترعي تبادل سجناء بين طهران وبروكسل

صفحة دار الإفتاء تنشر الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة صادمة للشمس.. تفاصيل يراها البشر لأول مرة

هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ