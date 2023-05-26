مصادرة نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المنوفية

شنت مديرية الطب البيطرى في محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور رفعت حماد مدير المديرية وبالاشتراك مع رئاسة حى غرب شبين الكوم وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية للمرور على محلات الجزارة ومصانع اللحوم لضبط المخالفين.

حيث تم ضبط لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى باجمالى مضبوطات (٣٧٥) كجم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة .



وفى مدينة منوف ، قامت اللجنة المشكلة بتنظيم حملة مكبرة لتشديد الرقابة على أماكن تداول المواد الغذائية والمحلات العامة بنطاق المدينة ، أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر صحة ، و ٨ محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تم تحرير ٤ محاضر أمن صناعى و ٤ بيئة و ٦ إشغالات.



وفى سياق متصل ، تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (201) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث تم تحرير محضر جنح لصاحب ماكينة طحين بناحية منشأة سلطان بمنوف لتجميعه (12) شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد البيع بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم تحرير محضر آخر بشارع سوق المواشي بمركز تلا ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وخلط الأعلاف الحيوانية والتحفظ على (2) طن كسب بذرة القطن بدون مستندات دالة على مصدرها .



ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الجهود والتنسيق التام مع مديريات الصحة والطب البيطري في تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم .