كاميرا حول رقبته.. السلطات النرويجية تحذر من حوت أبيض يعمل جاسوسا لحساب روسيا

قدمت فضائية العربية تقريرا عن تحذير النرويج من الاقتراب من حوت لطيف بسبب شكوك حول قيامه بمهمات جاسوسية، فقد قامت السلطات النرويجية بتحذيرات شديدة بشأن التعامل مع حوت من نوع " بيلوغا" اللطيف، بسبب شكوك حول عمله جاسوسا لروسيا.

عرض التقرير، أن الحوت الجاسوس شوهد لأول مرة عام ٢٠١٩ على ساحل بحر بارنتس وهو معروف بأتباع قوارب الصيد.

يرتدي حزاما يحتوي على كاميرات

وأظهرت بعض الصور للحوت و هو يرتدي حزاما يبدو إنه يحتوي على حوامل لكاميرا محمولة، أنتشرت العديد من النظريات عن هذا الحوت حيث إنه يعتقد إنه هرب من قاعدة بحرية روسية و تم تدريبة علي التجسس.

وطبقا لمديرية مصايد الأسماك النرويجية، فقد صرحت بأن الحوت لن يتم اصطياده والتنبيه على القوارب بالابتعاد عنه، وذلك بعد رصده قرب القوارب المحلية الفترة الأخيرة.