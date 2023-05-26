هارفارد الأمريكية تكرّم خريجي مصر بـ برنامج الماجستير في الطب

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حفل تخريج الدفعة الثالثة للطلاب المصريين الحاصلين على ماجستير إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية "Master of Clinical Service Operation" بكلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال حفل أقامته كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية تم خلالها تكريم عدد من الخريجين المصريين لإتمامهم برنامج الماجستير، بحضور الدكتور مارك اليوت، نائب رئيس جامعة هارفارد، والدكتور أجي سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد، وعدد من القيادات الصحية الدولية، كما رافق رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الحفل أيضًا الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال كلمته، على تهنئة الخريجين المصريين قائلًا "أنتم من سيقود ثورة الإصلاح الصحي في مصر لتحققوا رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بالتواجد في ذلك اليوم الذي يتم فيه تخريج دفعة جديدة من برنامج الماجستير بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، إحدى أعرق الجامعات العالمية، مؤكدًا أن الجامعة تلعب دورًا كبيرًا في تنمية الكوادر البشرية بكافة دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته، على اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتدريب وابتعاث الشباب في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الصحي الذي بات من الضروري دعمه بالكوادر الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى ليقود ثورة الإصلاح الصحي في مصر.

وعلى هامش الحفل..

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتور أجي سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد، وناقش اللقاء دراسة إمكانية تعزيز التعاون ما بين هيئة الرعاية الصحية وكلية الطب جامعة هارفارد في مجالات المنح والبعثات والتدريبات الإكلينيكية للأطقم الطبية، مما يسهم في تزويدهم بالمهارات العلمية والمهنية والتكنولوجية المختلفة، ويضمن تقديم أفضل مخرجات الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى بحث التعاون لبدء تعاون متميز بين هيئة الرعاية الصحية وكلية الطب بجامعة هارفارد، لافتًا إلى أن الجامعة هي واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في العالم، وتتميز بجودة التعليم بها، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالتعليم الأكاديمي والمهني المستمر للقوى البشرية باعتبارهم أثمن مورد لديها، ولافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار بحث فرص التعاون للاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة بجامعة هارفارد.

وتابع السبكي: أن التعليم الأكاديمي والتدريب المهني المستمر السبيل للوصول بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأعلى مستويات الجودة والتميز بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبما يحقق رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو التنمية الشاملة المستدامة 2030.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للدكتور أجي سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، تقديرًا للدور الرائد للجامعة في التأهيل العلمي والأكاديمي للكوادر البشرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أجي سينج، عن سعادته بهذا اللقاء، والتطورات النوعية للرعاية الصحية في مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بدور هيئة الرعاية الصحية في تطبيق أحدث المعايير العالمية في الممارسات الصحية والخدمات الإكلينيكية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، مؤكدًا الاستعداد الكامل لجامعة هارفارد للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مجالات المنح والبعثات والتدريب الإكلينيكي للأطقم الطبية، وتابع: أن نجاح التعاون مع الحكومة المصرية على مدار عامين يدفعنا لمزيد من الإنجازات.