مجانا.. مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في مراكز شباب الجيزة

اختتمت فعاليات القوافل التعليمية المجانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى عبيدو الثانوية بوردان بإدارة منشأة القناطر لمراجعة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي”، حيث قدمت شرح مختصر وتدريبات على أسئلة الإمتحانات من قِبل نخبة متميزة من الأساتذة الذين يقومون بوضع أسئلة إختبارات أخر العام .

ونفذت القوافل تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا في 16 محافظة ، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022_2023 ، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .

من جانبه :" أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي متابعته المستمرة لتنفيذ مشروع القوافل التعليمية والتنويرية ، حيث يعد أهم أحد البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والصعيد والمحافظات الحدودية .

ثمن صبحي على التعاون المثمر للقائمين علي تنظيم تلك القوافل التي تسعي إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ،الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ،إشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ،محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ، سيد مصطفى مؤسس وصاحب فكرة القوافل التعليمية ومدير تحرير جريدة الأهرام المسائي ، محمد جمعة مسئول برلمان الشباب بالجيزة ، مرفت فضل مسئول برلمان الطلائع بالجيزة، محمد مصطفى بإدارة البرلمان والتعليم المدني.

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