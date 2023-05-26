نجم الأهلي السابق يدعم مصطفى شوبير قبل مباراة طلائع الجيش

حرص هشام حنفى نجم الاهلي السابق على تقديم الدعم لمصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، والذي سيحرس عرين المارد الأحمر في مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "بالتوفيق يا مصطفي النهاردة، قدها باذن الله 👏❤️"

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.



ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.