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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وإصابة رجل في حريق شقة بالسويس

حريق
حريق

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها في الحريق الذي نشب بمسكنها بحي الأربعين، وأصيب رجل فيما سيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة .

كان مرفق اسعاف السويس، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في وحدة سكنية ووجود سيدة داخل الشقة بمنطقة الهويس، ووجه مرفق اسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي سيارتين للتأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى العام.

ودفعت الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجرى اخماد النيران ومحاصرتها دون امتدادها للعقارات المجاورة او وحدات العقار.

وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في وحدة سكنية بالطابق الثاني علوي في عقار من 5 طوابق، بمنطقة الهويس نهاية شارع المدينة المنورة، بجوار محطة المياه.

وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ المستشفى العام، إن المستشفى استقبلت السيدة هدى حسب الله حسين 45 عامًا مصابة مقيمة بالهاويس، مصابة بحروق مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها وتعرضها لأدخنة آثر الحريق، وجرى نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

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