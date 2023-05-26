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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحتفل بذكرى الحصول على بطولة الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بذكرى تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي فاز بها الفارس الأبيض على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك عبر فيسبوك "هذه الليلة التي قدم فيها جمهورنا الوفي أعلي درجات الإنتماء وعشق الكيان ، حيث أمتلأت مدرجات ستاد برج العرب من أجل الهتاف والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية 🏹مرت أربع سنوات على تتويج فريقنا بذلك اللقب"

كان نادي الزمالك قد فاز على نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين بنتيجة ١-١ في مجموع اللقائين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٦٣٣٤٧
الكونفدرالية الإفريقية القلعة البيضاء الفارس الأبيض بطولة الكونفدرالية الأفريقية فريق نهضة بركان المغربي نادي الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية

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