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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور نادر.. شقيق محمد صلاح يخطف الأنظار من داخل سيارته.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر نصر صلاح شقيق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهر شقيق محمد صلاح في الصورة من داخل سيارته بإطلالة كلاسيك أنيقة مرتديا بدلة باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيه.


واحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة جمعها من خلال 37 مباراة، وفاز في 19 مباراة فقط، تعادل في 9 مباريات وخسر 9 مباريات أخرى.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 93 هدفاً وتلقي 31.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٧١٨٠٨
نصر صلاح شقيق محمد صلاح إطلالة كلاسيك الدوري الإنجليزي لاعب نادي ليفربول

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