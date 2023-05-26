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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عارفين طبيعة شعبكم | صلاح عبد الله يوجّه رسالة لفناني مصر

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قام الفنان الكبير صلاح عبد الله، بتوجيه رسالة لزملائه الفنانين، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب صلاح عبد الله "رجاء للأصدقاء والزملاء اللي بيعرضوا فنهم في المملكة الشقيقة الغالية علينا كلنا…طبعاً الشكر الجزيل واجب وحق لكرم الضيافة والإستضافة والتقدير الواضح للفن المصري رواده ونجومه وكل عناصره لكن إنتوا ياحبايبي كمصريين عارفين طبيعة شعبكم وحساسيته فمش مطلوب منكم غير حاجة واحدة بس👇"خلوا بالكم من كلامكم"#بس_كدا"


أحدث اعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.


وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.


وشارك ايضا الفنان صلاح عبد الله فى مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.


وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٩١١٠١
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٩١١٠١
الفنان الكبير صلاح عبد الله رسالة الفنانين تثير الجدل حضرة العمدة

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