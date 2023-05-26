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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أحمد بغدودة | وزير الرياضة : إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية.


وكشف الوزير عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسؤولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

وأوضح «صبحى» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

 

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم وهو ما لا يحدث فى دول أخرى كثيرًا، مشيرا إلى أن دعم الرئيس ساهم فى زيادة عدد الأبطال وحدوث طفرة كبيرة فى الإنجازات قاريا وعالمياً.


وقال «صبحى» مخاطبا الأبطال الرياضيين: أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمى ومستدام، ورسالتى لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقى والدولى والأولمبى «نحن معكم جميعا».


ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسؤولية المجتمعية للرياضيين.


وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: «لدينا مؤسسات ساهمت فى برامج رعاية الأبطال، فضلا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف».


وأضاف: المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبى مشروع مستدام ومستقبلى وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية.


وتابع: نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها فى رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها فى نشر المدارس الرياضية، مشيرا لإنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص.


وكشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، فضلا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد فقط ٩٠٠ بعثة رياضية خارجية.

وأشاد الوزير بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحا أن هناك برامج توعية للأبطال فى الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

إتحاد المصارعة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الاتحادات الرياضية

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