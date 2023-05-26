أحمد حسن تعليقا على فوز الأهلي: يواصل عروضه القوية

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، فوزا ثمينًا على حساب طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الكلية الحربية، من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الممتاز.



وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي يواصل عروضه القوية ويفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين ليعزز صدارته للدوري".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.