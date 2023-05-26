عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعقد الامتحانات نهاية الشهر الجارى.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-223 . 

وقالت الدكتورة إيمان هريدى ، ان الكلية تبدأ امتحانات المقررات الإجبارية يوم الأربعاء 31 مايو الجارى وذلك خلال 3 فترات الفترة الأولى من الساعة 10- 11:30 و الفترة الثانية من 12:30 - 2 و الفترة الثالثة من 3 حتى 4:30 عصرا . 

txt

تجارة القاهرة تعلن عن موعد امتحانات المواد الإضافية .. تفاصيل

txt

اعتماد دولي لبرامج كلية الإعلام .. تصدّر مراكز الفوز بمسابقة جسر اللغة الصينية .. جامعة القاهرة في أسبوع

جامعة القاهرة 

ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، وذلك في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية، وأدار الندوة الدكتور رضوان السيد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مفهوم الدولة الوطنية ليس بمعزل عن ضرورة تأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تأسيس خطاب ديني جديد لا يعني إنشاء دين جديد بل العودة إلى المنابع الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة في ضوء العقل النقدي المنضبط، وأن الخطاب الديني ليس هو الدين، فالدين إلهي مقدس  بينما الخطاب الديني هو خطاب بشري لأن تعريف  الخطاب الديني يبين أنه الكلام البشري المكتوب أو الشفهي عن الدين،  في ضوء سياق ثقافي اجتماعي اقتصادي معين في فترة زمنية معينة ، انه هو  ما يفهمه العلماء والناس ويكتبونه أو يقولونه أو يتصرفون طبقا له، وهو طريقة فهمنا للدين وتعبيرنا عنه شفاهية أو كتابة أو فعلا، مؤكدًا أن الغرض من تأسيس خطاب ديني جديد هو إصلاح عقول وأحوال الناس في ظل الدولة الوطنية.
 

الدكتورة ايمان هريدى كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ترشيحاتنا

وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على طلائع الجيش

«معيط» يحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية

50 جنيها.. وزير المالية يعلن زيارة رسوم مغادرة المصريين للخارج

غرزتين.. تطورات الحالة الصحية لحارس الأهلي مصطفى شوبير

قمر الفراولة يضيء سماء مصر في هذا المواعيد.. فهل نشهد اللون الوردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

صور جديدة من حفل زفاف ابن ماجد الكدوانى تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ