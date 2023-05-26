تجارة القاهرة تعلن عن موعد امتحانات المواد الإضافية .. تفاصيل

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحان المواد الإضافية للعام الدراسى 2022-2023 .

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات مواد الساعات غير المعتمدة خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن للطلاب عبر الموقع الرسمي للكلية .

جامعة القاهرة

وفي سياق آخر، ألقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، كلمة بعنوان "الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز التعاون العربي المشترك"، خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» الذي ينظمه الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمي و افتتحه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم المؤتمر والمعرض تحت رعايته، وبحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من الوزراء والخبراء من مختلف دول العالم.

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتصاد الرقمي، أصبح منذ سنوات داخل مربع الأولويات الاقتصادية في عمليات تحديث المجتمع والدولة؛ مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي بات أكثر أنماط الاقتصاد تصاعدا، خاصة مع ما فرضته جائحة كورونا التي حتمت على العالم التباعد وعدم التعامل المباشر على مستوى الجسد، ووسعت التعامل عبر التواصل الإليكتروني.. وهو الأمر الذي تميزت فيه مصر والإمارات وبعض الدول العربية.

وقال الدكتور الخشت، إن المؤتمر يأتي هذا العام حافلا بمحتوى جديد بالغ الأهمية حيث يتم عرض أحدث نسخة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تحتوي على آليات مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف العالمية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن النسخة المحدثة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2023 تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبنى على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي فى الدول العربية، فضلا عن تناول الرؤية التحديات الإقليمية والعالمية التى فرضتها الأزمات الاقتصادية والجغرافيا السياسية.