جائزتي الأكبر| رد فعل أستاذ جامعي بعد تكريمه من طلاب هندسة القاهرة... شاهد

قام طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، بتكريم الدكتور محيى سعد منصور على مجهوده معهم خلال السنة الدراسية، وهو واحد من ضمن قائمة ستانفورد لأفضل ٢٪؜ من علماء العالم.



طلاب هندسة القاهرة يكرمون دكتور

تداول طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، فيديو لتكريم أحد الدكاترة بالكلية وهو الدكتور محيى منصور لمجهوده الكبير معهم خلال آخر محاضرة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 ، بتقديم درع تكريم له .

وظهر فى الفيديو الدكتور محيى منصور متأثر لما فعله الطلاب وشعورهم النبيل تجاهه مما جعل الفيديو ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة .

الدكتور محيى منصور

رد الدكتور على تكريم الطلاب

قام الدكتور محيى منصور بنشر مقطع الفيديو الخاص بالتكريم وعلق عليه “ اشكركم ابنائى مهندسى المستقبل بمعنى الكلمة على كل هذا الحب ... هذا الدرع بالنسبة لى اهم من اى جائزة حصلت عليها فى حياتى من الداخل او الخارج ”

وأضاف “ الجائزة الأكبر عند التخرج ونجاحكم فى الحياة العملية وتحقيق اكبر المراكز والتفوق المستمر... تحياتى ابنائى الاحباب”

تكريم طلاب هندسة القاهرة للدكتور محيى منصور

تعليقات السوشيال ميديا

تداول عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، فيديو تكريم الدكتور ، وجاءت التعليقات كالتالى" تستحق بجدارة هذا التقدير والحب الفاضل دكتور محيى".

الدكتور محيى منصور

وكتب آخر:" تستاهل أكثر والله يا دكتور انا كنت طالب في جامعة بني سويف وحضرتك كنت نائب رئيس الجامعة والتقينا في أنشطة وحضرتك كنت ديما داعم للشباب انا اتخرجت من 2013 بس لسة فاكر مواقف حضرتك معانا المليئة بالدعم والتشجيع "

وعلقت أخرى:" كل التقدير والاحترام لحضرتك يا دكتور محيي ..بجد أنا فخوره جدا بمعرفتك ".