مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

أزمة بسبب لاعب .. شهدت مباراة بايونيرز وطنطا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 27 في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية جدلا واسعا بعد خروج أحد لاعبي بايونيرز على نقالة وهو يضع قدما على الأخرى .

وتغلب فريق بايونيرز على نظيره فريق طنطا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني سجله اللاعب عبد المنان.

أزمة خارج الملعب

وشهد اللقاء خروج لاعب نادي بايونيرز أيمن ندا مصابًا ومحمولا على نقالة وهو يضع قدما على الأخرى

اللاعب أيمن ندا نجم فريق بايونيرز تعلل بأن الطبيب طالبه بهذه الوضعية لأن حمالة الكرسي لم تكن موجودة في ملعب اللقاء بعد تعرضه للإصابة .

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