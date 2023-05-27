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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

أزمة في مباراة طنطا
أزمة في مباراة طنطا و بايونيرز

أزمة بسبب لاعب .. شهدت مباراة بايونيرز وطنطا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 27 في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية جدلا واسعا بعد خروج أحد لاعبي بايونيرز على نقالة وهو يضع قدما على الأخرى .  

وضع قدما على الأخرى.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز

وتغلب فريق بايونيرز على نظيره فريق طنطا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني سجله اللاعب عبد المنان.

أزمة خارج الملعب

وشهد اللقاء خروج لاعب نادي بايونيرز أيمن ندا مصابًا ومحمولا على نقالة وهو يضع قدما على الأخرى 

اللاعب أيمن ندا نجم فريق بايونيرز تعلل بأن الطبيب طالبه بهذه الوضعية لأن حمالة الكرسي لم تكن موجودة في ملعب اللقاء بعد تعرضه للإصابة .

 

ولمتابعة المزيد حول أزمة مباراة طنطا وبايونيرز .. تابع الفيديو جراف التالي:

أزمة بسبب لاعب مباراة بايونيرز وطنطا منافسات الجولة 27 مجموعة بحري الدرجة الثانية يضع قدما على الأخرى

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