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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الحزب الاشتراكي المصري: نحتاج جلسات أكثر تركيزا في الحوار الوطني

أحمد بهاء الدين شعبان،
أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الحوار الوطني حقق أحد أهم أهدافه وهو اجتماع كلمة المعارضة الوطنية به، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني الذي يجري حاليًا هو حوار نوايا ولا ينتج شيء حقيقي وطالبنا بأنه لابد يكون هناك جلسات أكثر تركيزًا وما يحدث هو عرض أفكار مختصر فقط.

وتابع أحمد بهاء الدين خلال لقائه في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي "إبراهيم عيسى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الحوار الوطني الحالي هو البداية ولابد أن يكون هناك حوار حقيقي، مؤكدًا أن أي دور يمكن أن يساعد مصر على الخروج من أزماتها واجب وطني لا يجب التأخير عنه، منوهًا بأن المعارضة الوطنية لا تحتاج لشهادة الوطنية ولها حق دستوري يحفظ لهم حق إبداء الرأي.

 

برنامج حلول مقترحة لأزمات مصر

 

وأضاف: "أعددنا برنامج حلول مقترحة لأزمات مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتم إعدادها من قبل خبراء ومتخصصين وهو تحت مناقشة الحوار الوطني الآن"، موضحًا أنهم تقدموا للحوار الوطني بمقترحات وحلول للمشكلات التي تواجهها البلاد.

ونوه أن إعلام الصوت الواحد لم يعد مقبولًا في عصر السماء المفتوحة، مضيفا: "لا نطالب إلا بحقوقنا الدستورية، ونطالب من الأجهزة أن تفتح مجالات التخاطب بين الأحزاب السياسية والمواطن العادي.

الحوار الوطني الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان إبراهيم عيسى مصر

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