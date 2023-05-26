عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناجي الشهابي: جلسات المحور السياسي لها الأولوية في مناقشات الحوار الوطني

دالنائب ناجي الشهابي،
دالنائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل

أكدالنائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني مختلف، مشيرا إلى أن جلسات المحورالسياسي لها الأولوية في مناقشات الحوار الوطني، لأنه من خلاله سيتم العمل على وضع نظام انتخابي جديد، واحترام الدستور والقانون.

 

وقال ناجي الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن القائمة المطلقة أسوء النظم الانتخابية، والجميع تخلى عنها، ولا يوجد أحد من دول العالم المتقدم في الممارسة الديموقراطية يمارس هذا النوع من النظم الانتخابية.

 

يستمد شرعيته من تمكين الاحزاب السياسية 

وتابع رئيس جزاب الجيل، أن الأحزاب السياسية بجميع توجهاتها لابد من معرفة أن جميعها أحزاب وطنية، وأن النظام السياسي يستمد شرعيته من تمكين الاحزاب السياسية المصرية، سواء حزب موالي أو معارض.

النائب ناجي الشهابي الحوار الوطني المحورالسياسى ع نظام انتخابي النظم الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ترشيحاتنا

وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على طلائع الجيش

«معيط» يحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية

50 جنيها.. وزير المالية يعلن زيارة رسوم مغادرة المصريين للخارج

غرزتين.. تطورات الحالة الصحية لحارس الأهلي مصطفى شوبير

قمر الفراولة يضيء سماء مصر في هذا المواعيد.. فهل نشهد اللون الوردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

صور جديدة من حفل زفاف ابن ماجد الكدوانى تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ