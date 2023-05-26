ناجي الشهابي: جلسات المحور السياسي لها الأولوية في مناقشات الحوار الوطني

أكدالنائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني مختلف، مشيرا إلى أن جلسات المحورالسياسي لها الأولوية في مناقشات الحوار الوطني، لأنه من خلاله سيتم العمل على وضع نظام انتخابي جديد، واحترام الدستور والقانون.

وقال ناجي الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن القائمة المطلقة أسوء النظم الانتخابية، والجميع تخلى عنها، ولا يوجد أحد من دول العالم المتقدم في الممارسة الديموقراطية يمارس هذا النوع من النظم الانتخابية.

يستمد شرعيته من تمكين الاحزاب السياسية

وتابع رئيس جزاب الجيل، أن الأحزاب السياسية بجميع توجهاتها لابد من معرفة أن جميعها أحزاب وطنية، وأن النظام السياسي يستمد شرعيته من تمكين الاحزاب السياسية المصرية، سواء حزب موالي أو معارض.