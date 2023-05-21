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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناجي الشهابي : الأحزاب السياسية بجميع توجهاتها وطنية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل؛ إن المناخ الذي يحكم الحياة الحزبية في مصر لابد أن يمنح الحق للأحزاب السياسية أن تعقد مؤتمراتها الجماهيرية بمجرد الإخطار، وذلك مثل الفترة الخاصة بالثمانينات، كنا نعقد المؤتمرات الجماهيرية بمجرد إخطار، وكان هناك تعاون من الأجهزة الأمنية. على أكمل وجه.

أضاف ناجي الشهابي خلال الجلسة بالحوار الوطني، أن هناك تهمة موجهة للأحزاب السياسية بأنها لا يوجد لها قواعد جماهيرية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعتبر بداية لاستعادة تواجد الأحزاب السياسية وسط الجماهير المصرية؛ مشيرا الى أن قانون الأحزاب السياسية يحتاج لبعض التعديلات.

وتابع أن من الضروري أن الدولة تقدم الدعم المادي للأحزاب السياسية، ومنح الحزب مقرا في العاصمة، وذلك بعيدا عن التمويل المالي الذي قد يفتح باب للشبهات؛ مشيرا إلى أهمية أن تكون الأحزاب السياسية متوافر لها المنصات الإعلامية، كما يجب أن يسمح للحزب إصدار صحيفة لكي يعبر عن آرائه.

ونوه إلى أن الأحزاب السياسية بجميع توجهاتها لابد من معرفة أن جميعها أحزاب وطنية، وأن النظام السياسي يستمد شرعيته من تمكين الاحزاب السياسية المصرية، وذلك سواء حزب موالي أو معارض.

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