الخدمات الطبية مجانية.. نائب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أزمة الإعلامية عبير الأباصيري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الإعلامية عبير الأباصيري وسط المستشفى يوم 27 اغسطس الساعة 12:30.



واضاف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الإعلامية عبير الأباصيري المريضة وصلت الى قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في يوم 27 اغسطس 2025.



وتابع أنها كانت تعاني من اضطرابات في الوعي ونقص في نسبة الأكسجين وهبوط حاد في الدورة الدموية.



وأكمل: تم وضعها على جهاز ضغط نجري مجرى الهواء الإيجابي لعدم التنفس، لافتا إلى أن مع استمرار تدهور حالتها بناء على طلب اسرتها تم نقلها عبر اسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق.

وأشار إلى أن لم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية المقدمة للإعلامية هي عبير الأباصيري.



وأشار إلى أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للإعلامية عبير الأباصيري كانت مجانية بالكامل كونها حالة طارئة.



