60.2 %للحقوق.. مفاجآت بالمرحلة الثالثة 2025 أكثر من 200 كلية ومعهد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، ورغم اكتمال مقاعد العديد من الكليات خلال المرحلتين الأولى والثانية، فإن المرحلة الثالثة تحمل مفاجآت للطلاب، إذ تضم فرصًا متعددة في أكثر من 200 كلية ومعهد على مستوى الجمهورية.

حيث يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، عن مؤشرات تنسيق 2025 علمي وأدبي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025:

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.

تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع ورغم ذلك سنجد عدد توافق عدد كبير من كليات المرحلة الثالثة للعام الماضي مع العام الدارسي الجديد ويمكن للطلاب معرفة ذلك من خلال هذا الرابط اضغط هنا لمعرفة كافة مؤشرات المرحلة الثالثة 2025.