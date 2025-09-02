جامعة المنصورة تكرم أعضاء قافلة جسور الخير 22

كرم رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، أعضاء القافلة التنموية الشاملة "جسور الخير 22"، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المخلص في خدمة أهالي شمال سيناء، وذلك خلال احتفالية نُظمت اليوم بقاعة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الجامعة.



ورحب الدكتور شريف خاطر، في بيان اليوم الثلاثاء، بأعضاء القافلة، وهنأهم بقرب حلول المولد النبوي الشريف، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة في قطاع خدمة المجتمع، التي أثمرت أداءً متميزًا انعكس إيجابًا على أهالي شمال سيناء، مؤكدًا أن "جسور الخير" تعد تجسيدًا حيًّا لدور الجامعة المجتمعي والإنساني في دعم المناطق الحدودية وتعزيز قيم التضامن والتكافل .



وأكد أن قوافل "جسور الخير" تُجسِّد التزام جامعة المنصورة برسالتها المجتمعية والإنسانية، بما يتماشى مع مبادرات رئيس الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية والتنموية المتكاملة، وتوسيع نطاق وصول الخدمات إلى المواطنين في القرى والمناطق النائية .



ونوه رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ومحافظة شمال سيناء، موجها الشكر لفريق القافلة وأعضاء الجهاز الإداري على جهودهم الكبيرة، مؤكدًا فخر الجامعة بنماذجها المشرفة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، مشددًا على التزام الجامعة الكامل بعلاج جميع الحالات المحوّلة إليها مجانًا .



من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد عبدالعظيم أن قافلة "جسور الخير 22" مثلت منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية والرياضية، إلى جانب أنشطة رعاية وتنمية الطفولة،وتمكنت من الوصول إلى آلاف الحالات وتقديم خدمات نوعية في مدينتَي العريش والشيخ زويد، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي .



ولفت إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما ساعد في تخفيف الأعباء عن أهالي شمال سيناء، موجهًا الشكر لأعضاء الفريق على ما بذلوه من جهود كبيرة، مشيدًا بالتسهيلات والاهتمام والمتابعة المستمرة من الجهات المشاركة التي ساعدت في إنجاح القافلة .



من جانبها، أشادت وكيل أول مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدكتورة هالة عبدالرازق، بالدور الفاعل لجامعة المنصورة في دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التكامل بين مؤسسات الدولة يعزز وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا .



بدورها، أعربت رئيس الفريق الطبي بالقافلة الدكتورة غادة القنيشي، عن تقديرها لجامعة المنصورة على دعمها الدائم، مشيدةً بالتسهيلات والتنسيق على أعلى مستوى وتذليل كافة الإجراءات، كما قدّمت شكرها لجميع أعضاء الفريق، وخصّت بالشكر الدكتورة سوسن عبد المنعم لتطوعها الدائم وإسهامها المتميز من خلال إجراء عمليات المناظير بأجهزتها الخاصة ضمن أنشطة القوافل .



يُذكر أن قافلة "جسور الخير 22" انطلقت إلى مدينتَي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في نهاية شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والطب البيطري، والزراعة، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، إلى جانب فرق متخصصة في التوعية والتنمية المجتمعية .



وقدمت القافلة خدماتها الطبية في أكثر من 14 تخصصًا، وأجرت عمليات جراحية بالتعاون مع مستشفى العريش العام، ووزعت الأدوية والمواد الغذائية مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تقديم خدمات بيطرية وزراعية، وتنفيذ برامج للتثقيف الصحي والأنشطة الرياضية والترفيهية للأطفال.