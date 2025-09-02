وزير الصحة : غلق أي مستشفى خاص تطلب مقابل مادي في حالات الطوارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن غلق أي مستشفى خاص تطلب مقابل مادي في حالات الطوارئ، مضيفا أن حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شروط او عائق مالي.





وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن أي مستشفى تطلب رسوم للطلاق العلاج في حالة طوارئ غير قانون



وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القانون يكفل لكل مواطن الحق في طلاق لعلاج الطارق مجانا خلال اول 48 ساعه في جميع المستشفيات.

