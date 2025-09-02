بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار وزارة الصحة بشأن استقبال الطوارئ

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة، اليوم، من برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم العديد من الملفات الجارية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أنه من المقرر أن يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري والعربي، لاسيما القضية الفلسطينية وما يستجد بها من أحداث.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة أعلنت غلق فوري لأي مستشفى يرفض استقبال أي حالات طوارئ، متابعا أن هذا الأمر يتم تنفيذه بشكل فوري.

https://fb.watch/BSTCrUW8_H/

https://fb.watch/BSTIjJ66aM/