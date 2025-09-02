أسيوط .. مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بسبب خلافات على مصرف ري

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في مشاجرة بالاسلحة النارية بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم في محافظة أسيوط بسبب خلاف على مصرف ري.

مشاجرة بالاسلحة النارية

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مامور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلاف على مصرف ري بقرية دير الجنادلة ووجود جثة ومصابين.

إنتقل إلى موقع البلاغ ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " شاهر ع. س " 37 عامًا، وإصابة شقيقه فوزي ع.س " 40 عامًا، و " عمرو . ح . ح " 18 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.