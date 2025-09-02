قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب الإيجار بعد تحديد المناطق؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد غالي

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره بالجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، ليدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.

الإيجار القديم

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب الإيجار بعد تحديد المناطق؟

وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، وهو ما يجعل سبتمبر أول شهر لتطبيق التعديلات الجديدة.

آلية الدفع المؤقت حتى تصنيف المناطق

ألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا بداية من إيجار شهر سبتمبر، وذلك كبديل مؤقت لحين انتهاء لجان المحافظات من عملية تصنيف المناطق خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. 

وبعد الانتهاء من التصنيف يتم تسوية الفروق المالية الناتجة عن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة من خلال أقساط شهرية ميسرة.

القيمة الإيجارية بعد تحديد المناطق

ينص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" مع تطبيق حدود دنيا وزيادات على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: تحدد القيمة الجديدة بـ20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم حساب 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: تقدر القيمة بـ10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيها.

ويستمر المستأجر في دفع المبلغ المؤقت "250 جنيها" حتى تحديد المنطقة، ثم تتم مراجعة الفروق المستحقة.

زيادات سنوية تدريجية

يشمل القانون بندا بزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% ابتداء من السنة الثانية، وذلك طوال فترة الانتقال التي تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

كيف تحسب الإيجار بعد تحديد المناطق؟

في المنطقة الاقتصادية: إذا كان الإيجار القديم 25 جنيها أو أقل، تصبح القيمة 250 جنيها (الحد الأدنى). 

وإذا كان 30 جنيها، تصبح 300 جنيه أي 10 أضعاف القيمة القديمة.
في المنطقة المتوسطة: إذا كان الإيجار 40 جنيها أو أقل، تصبح القيمة 400 جنيه (الحد الأدنى). 

وإذا كان 50 جنيها، تصبح 500 جنيه أي 10 أضعاف.
في المنطقة المتميزة: إذا كان الإيجار 50 جنيها أو أقل، تصبح القيمة 1000 جنيه (الحد الأدنى). 

وإذا كان 100 جنيه، تصبح 2000 جنيه أي 20 ضعف القيمة القديمة.

ويعتبر هذا القانون تحولا جذريا في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل، حيث وضع قواعد واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة غير محددة المدة، مع مراعاة توفير بدائل للمستأجرين المتضررين.

الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي 2025


تزامنا مع تطبيق القانون، أعلنت الحكومة عن إعادة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025 الذي يتيح وحدات سكنية وتجارية بديلة بأنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط.

شروط الحصول على وحدة بديلة

أن يكون مقدم الطلب مستأجرا فعليا أو امتد له عقد الإيجار.
الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
عدم امتلاك وحدة صالحة لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.

آلية التقديم والجهات المشرفة

يتم التقديم للحصول على الوحدات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم الورقي بكافة مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. 

وتشرف على المنظومة وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية، بجانب الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

انتهاء العقود والمدة الزمنية

نص القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن مثل المكاتب والمحلات التجارية بعد 5 سنوات فقط، بما يحقق توازنا بين حقوق الطرفين.

القيمة الإيجارية الجديدة

بداية من شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيها كقيمة موحدة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيمة الفعلية للإيجار.
بعد التصنيف، تحدد القيم الجديدة على النحو التالي:

  المناطق المتميزة: 20 ضعف آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
  المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
  المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها.
أما الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب)، فستطبق عليها زيادة 5 أضعاف القيمة القديمة اعتبارا من سبتمبر، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية.

 

 

قانون الإيجار القديم تطبيق قانون الإيجار تطبيق قانون الإيجار القديم الإيجار القديم كيف تحسب الإيجار بعد تحديد المناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

البصارة

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

حضّري صينية الشيش بالخضار

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

روجينا

لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد