أفضل أوقات استجابة الدعاء.. وهذه الأماكن مباركة

أفضل أوقات استجابة الدعاء، يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل أوقات استجابة الدعاء ، حتى يقبل الله تعالى دعاؤه، وتعد نعمة الدعاء من أيسر العبادات على المسلم مثل الذكر ايضا الذي أجازه الله عز وجل قياما أو قعودا بوضوء أو من غير وضوء .



وذكر العلماء الكثير من أوقات استجابة الدعاء منها ما بين الأذان والإقامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، كما أن هناك أوقات كثيرة يغفل المسلم فيها عن ذكر الله والدعاء فيها مستجاب، وفي هذا السياق طالب عدد من العلماء ألا يتعجل المسلم الإجابة لأن الإجابة لها الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ونسرد في السطور التالية بالتفصيل أفضل أوقات استجابة الدعاء.



أفضل أوقات استجابة الدعاء منها الدعاء في جوف الليل او في الثلث الأخير من الليل، وورد فيه حديث نبوي شريف يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر ويستحب للمسلم استغلال هذ الوقت والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء.



و ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر وعليه أن يرجو من ربه الإجابة.



-الأمر الثاني في أفضل الأوقات في استجابة الدعاء السجود، أن يدعو المسلم وهو ساجد في الصلاة، ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة لايرد فيها الدعاء، مع الحرص على ألا يلجأ المسلم إلى الحرام، فإذا أكل من حرام فدعاؤه غير مقبول، لأن الكسب الخبيث يحرم من الإجابة، وأن يتوسل إلى الله يبحانه وتعالى بأسماء الله الحسنى وصفاته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء ويقول ﷺ: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم في صحيحه.

أفضل أوقات إجابة الدعاء

افضل أوقات إجابة الدعاء يوم الجمعة، يشرع للمسلم في الدعاء أن يبدا بدعائه بالحمد لله والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء، وأن يحرص على استغلال يوم الجمعة استغلالا طيبا ، وتطبيق سنن يوم الجمعة التي منها التبكير إلى صلاة الجمعة وقراءة سورة الكهف والاغتسال والتطيب قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانيةُ أبواب الجنة يدخل من أيها شاء” رواه مسلم وأبو داود والترمذي.



- ومن أفضل أوقات إجابة الدعاء يوم الجمعة آخر نهار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس هو من أوقات الإجابة، ويستحب للمسلم الإكثار من الدعاء في هذا الوقت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه وأشار إلى أنها ساعة قليلة، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الله فيها شيئا وهو قائم يصلي قال العلماء: يعني ينتظر الصلاة، فإن المنتظر له حكم المصلي، لأن وقت العصر ليس وقت صلاة.



ويقبل الدعاء في أوقات كثيرة، ومنها أيضا يوم عرفة وعند إفطار الصائم ، وطالب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المسلم يتحلى بالأدب مع الله ولايستبطيء استجابة الدعاء ومن كان يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وتأخر مطلبه فعليه أن يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الاستجابة وورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ)، وكذلك عند رَفع الأذان؛ لِما ورد عن الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أدْبَرَ الشَّيْطانُ له ضُراطٌ، حتَّى لا يَسْمع التَّأْذِينَ، فإذا قُضِيَ التَّأْذِينُ أقْبَلَ حتَّى إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ أدْبَرَ حتَّى إذا قُضِيَ التَّثْوِيبُ



ومن الأوقات المهمة في إجابة الدعاء ، الدعاء داخل الكعبة وداخل الحِجْر، كما ثبت في حديث ابن عباس -رضي لله عنهما-: (لَمَّا دَخَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْتَ، دَعَا في نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، ولَمْ يُصَلِّ حتَّى خَرَجَ منه، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ في قُبُلِ الكَعْبَةِ، وقالَ: هذِه القِبْلَةُ)، واالدعاء ايضا عند شرب ماء زمزم، لقَوْل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (ماءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِب له) والدعاء عند الإفطار في الصيام والدعاء عند السفر، كما ورد في حديث أنس بن مالك عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ، كما أن الدعاء عند نزول المطر من أفضل أوقات إجابة الدعاء لحديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ثِنتانِ ما تُرَدّانِ: الدُّعاءُ عند النِّداءِ، و تحْتَ المَطَرِ).