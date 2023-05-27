علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي قوية.. وزيرة الهجرة توجه رسائل هامة وتكشف تفاصيل اللقاء مع السفير الألماني

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول العلاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي وتفاصيل اللقاء مع السفير الألماني بالقاهرة.

وإليكم أبرز التصريحات.

زيادة خبرات الشباب المصري للمنافسة في سوق العمل بدول أوروبا

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الاتحاد الأوروبي ودول الإتحاد الأوروبي شركاء لمصر، وعلاقتنا معهم قوية على جميع المستويات.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن الاتحاد الأوربي أصبح لديه فجوات في سوق العمل، وأصبح هناك عدم قدرة على تشغيل الشباب، مؤكدة أن الاتحاد الأوربي بدأ في البحث عن الدول التي له شراكات معها، بحيث يكون هناك إمكانية للبحث عن خبراء وعمالة من تلك الدول لسد احتياجاته.

سوق العمل بدول الاتحاد الأوروبي.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه من خلال استراتيجية الحكومة تعمل على زيادة خبرات الشباب المصري للمنافسة في سوق العمل بدول الاتحاد الأوروبي.

تكشف تفاصيل لقائها مع السفير الألماني

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه خلال لقاء السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، تم بحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات الهجرة والمهاجرين، والتدريب من أجل التوظيف.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي نعتبره نموذج للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية.

تعزيز التعاون والعمل المشترك

وتابعت وزيرة الهجرة، أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء عن ما تحقق من نجاحات ، بما يشمل التباحث حول آليات تكييف هجرة اليد العاملة مع برنامج (THAMM).

الدولة تعيد توظيف العائدين سواء خلال جائحة كورونا أو الأزمة الروسية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن استراتيجية التدريب من أجل التوظيف، دخل فيها الكثبر من المؤسسات بالدولة منها وزارة الهجرة، مشيرة إلى أن هناك كثير من دول الغرب تسعى إلى أن تجد الكثير من الخبرات بمجال العمل المختلفة.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن المنظومة التعليمية في مصر تم عمل العديد من الإصلاحات عليها، وأصبح التعليم مرتبطا بسوق العمل.

العمل على اعادة توظيفهم

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الدولة عملت على إعادة المصريين من خلال الجوائح منها كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وتم العمل على إعادة توظيفهم.

علاقة مصر بالإتحاد الأوروبي قوية على جميع المستويات

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الاتحاد الأوروبي ودول الإتحاد الأوروبي شركاء لمصر، وعلاقتنا معهم قوية على جميع المستويات.