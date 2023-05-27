عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

علاج جديد للشلل الرباعي
علاج جديد للشلل الرباعي

في مقال نشرته مجلة Nature مؤخرًا، طور الباحثون جسرًا رقميًا لاسلكيًا رائدًا ساعد مريض الشلل الرباعي المزمن على المشي بشكل طبيعي وفقًا لإشارات كهربائية تصل بين الدماغ والأعضاء.

والأهم من ذلك، أن تحسنات جسد المريض العصبية استمرت حتى بعد إغلاق الجسر الرقمي.

علاوة على ذلك، ظلت واجهة دماغ المريض والعمود الفقري (BSI) التي تمت برمجتها في غضون بضع دقائق مستقرة على مدار عام واحد، حتى أثناء الاستخدام الشخصي في المنزل.

للمشي، يسلم الدماغ أوامر تنفيذية إلى الخلايا العصبية الموجودة في الحبل الشوكي القطني العجزي، فعلى الرغم من أن غالبية إصابات الحبل الشوكي لا تلحق الضرر المباشر بهذه الخلايا العصبية، إلا أن تعطيل المسارات الهابطة في الشلل الرباعي يقطع الأوامر المشتقة من الدماغ والضرورية لهذه الخلايا العصبية لإنتاج المشي، والنتيجة هي شلل دائم.

 

أهمية العلاج الجديد للشلل الرباعي 

في هذه الدراسة، أجرى الباحثون جميع التجارب كجزء من حركة التحفيز فوق الأرض (STIMO) -BSI، وهي دراسة جدوى سريرية مستمرة تهدف إلى التقييم الوظيفي للأجهزة القشرية قبل الزرع.

قام الفريق باختبار هذا الجسر الرقمي والتحقق من صحته لدى رجل يبلغ من العمر 38 عامًا تعرض لإصابة غير كاملة في الحبل الشوكي العنقي قبل عشر سنوات.

في تجربة STIMO السريرية، ساعده برنامج إعادة تأهيل عصبي مدته خمسة أشهر على استعادة قدرته على المضي قدمًا بمساعدة مشاية أمامية عن طريق التحفيز الكهربائي فوق الجافية للحبل الشوكي.

تفيد الدراسة بأن الجسر الرقمي بين الدماغ والحبل الشوكي من شأنه أن يتيح التحكم الإرادي في توقيت ومدى نشاط العضلات، واستعادة المزيد من التحكم الطبيعي والتكيف للوقوف والمشي لدى الأشخاص المصابين بالشلل بسبب إصابة الحبل الشوكي.

لإنشاء هذا الجسر الرقمي، قام العلماء بدمج نظامين مزروعين بالكامل يتيحان تسجيل النشاط القشري وتحفيز الحبل الشوكي القطني العجزي لاسلكيًا وفي الوقت الفعلي لإرسال إشارات إلى الأعضاء كي تتحرك بالشكل الذي يريده المريض.

الشلل الرباعي الحبل الشوكي علاج الشلل الرباعي إصابات الحبل الشوكي دراسة علاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

مكسل يمشي.. كلب يستقل المترو يوميا للوصول إلى وجهته بمومباي

المقلب باظ.. رجل يهدد يوتيوبر بمسدس بأحد شوارع أمريكا

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

الأميرة مش ملاك.. شاهد رسائل بذيئة كتبتها ديانا لملك اليونان

إساءة معاملة الإبل في سوق برقاش بالجيزة ودعوات لغلقه ومحاسبة الفاعلين |صور

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

ماتت الفرحة.. وفاة عريس العاشر من رمضان بنوبة قلبية بعد زفافه

ترشيحاتنا

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

الخزانة الأمريكية: الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول 5 يونيو

بعد تدخله بقضية اللاعب أحمد بغدودة.. جابر القرموطي: الرئيس السيسي مهتم بمنظومة الرياضة المصرية.. فيديو

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

القبض على شخصين يروجان لبيع المخدرات على الفيس بوك

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الفنانة أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

لو بيفك منك فى الزيت.. طريقة عمل الجمبري المقلي

بعد هدفه في شباك طلائع الجيش.. سر الاحتفال الهستيري لـ قفشة إيه الحكاية؟

كيف تسيطر على الشعور بالجوع الكاذب ؟.. نصائح فعالة

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ