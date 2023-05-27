علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

في مقال نشرته مجلة Nature مؤخرًا، طور الباحثون جسرًا رقميًا لاسلكيًا رائدًا ساعد مريض الشلل الرباعي المزمن على المشي بشكل طبيعي وفقًا لإشارات كهربائية تصل بين الدماغ والأعضاء.

والأهم من ذلك، أن تحسنات جسد المريض العصبية استمرت حتى بعد إغلاق الجسر الرقمي.

علاوة على ذلك، ظلت واجهة دماغ المريض والعمود الفقري (BSI) التي تمت برمجتها في غضون بضع دقائق مستقرة على مدار عام واحد، حتى أثناء الاستخدام الشخصي في المنزل.

للمشي، يسلم الدماغ أوامر تنفيذية إلى الخلايا العصبية الموجودة في الحبل الشوكي القطني العجزي، فعلى الرغم من أن غالبية إصابات الحبل الشوكي لا تلحق الضرر المباشر بهذه الخلايا العصبية، إلا أن تعطيل المسارات الهابطة في الشلل الرباعي يقطع الأوامر المشتقة من الدماغ والضرورية لهذه الخلايا العصبية لإنتاج المشي، والنتيجة هي شلل دائم.

أهمية العلاج الجديد للشلل الرباعي

في هذه الدراسة، أجرى الباحثون جميع التجارب كجزء من حركة التحفيز فوق الأرض (STIMO) -BSI، وهي دراسة جدوى سريرية مستمرة تهدف إلى التقييم الوظيفي للأجهزة القشرية قبل الزرع.

قام الفريق باختبار هذا الجسر الرقمي والتحقق من صحته لدى رجل يبلغ من العمر 38 عامًا تعرض لإصابة غير كاملة في الحبل الشوكي العنقي قبل عشر سنوات.

في تجربة STIMO السريرية، ساعده برنامج إعادة تأهيل عصبي مدته خمسة أشهر على استعادة قدرته على المضي قدمًا بمساعدة مشاية أمامية عن طريق التحفيز الكهربائي فوق الجافية للحبل الشوكي.

تفيد الدراسة بأن الجسر الرقمي بين الدماغ والحبل الشوكي من شأنه أن يتيح التحكم الإرادي في توقيت ومدى نشاط العضلات، واستعادة المزيد من التحكم الطبيعي والتكيف للوقوف والمشي لدى الأشخاص المصابين بالشلل بسبب إصابة الحبل الشوكي.

لإنشاء هذا الجسر الرقمي، قام العلماء بدمج نظامين مزروعين بالكامل يتيحان تسجيل النشاط القشري وتحفيز الحبل الشوكي القطني العجزي لاسلكيًا وفي الوقت الفعلي لإرسال إشارات إلى الأعضاء كي تتحرك بالشكل الذي يريده المريض.