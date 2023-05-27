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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B .. ألم في هذه المناطق

التهاب الكبد
التهاب الكبد

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، معلومات طبية هامة عن أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B  ، وذلك في إطار منشوراتها التوعوية والتثقيفية . 

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك  مجموعة من الأعراض التي تؤكد الإصابة بالتهاب الكبد B تتمثل في التالي :- 

  • غثيان وقيء
  • اصفرار البشرة وبياض العينين ( اليرقان )
  • ضعف والإحساس  بالإجهاد من أقل مجهود
  • حمي
  • البول الداكن
  • فقدان الشهية
  • ألم في البطن
  • ألم في المفاصل

  وأشارت وزارة الصحة والسكان ، أنه يمكن الاكتشاف المبكر للمرض والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين ،  مواعيد العمل بالوحدات الصحية: من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ مساءً
 

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏ووردالههآوالسكان ١٠٠ مليون صحة أعراض الإصابة بالتهاب الكبد (HBV) ألم في المفاصل ألم في البطن فقدان في الشهية البول الداكن غثيان وقيء حمى ضعف وإحساس اصفرار البشرة بالإجهاد من وبياض العينين أقل مجهود (اليرقان) عادة ما تظهر الأعراض بعد حوالي شهر إلى أربعة أشهر من الإصابة بالعدوى ولكن قد تحدث أحيانًا في وقت مبكر بدءًا من أسبوعين من الإصابة زيدمن المعلومات والاستفسار الخط الساخن 15335‏'‏‏
أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B وزارة الصحة

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