أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B .. ألم في هذه المناطق

نشرت وزارة الصحة والسكان ، معلومات طبية هامة عن أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B ، وذلك في إطار منشوراتها التوعوية والتثقيفية .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك مجموعة من الأعراض التي تؤكد الإصابة بالتهاب الكبد B تتمثل في التالي :-
- غثيان وقيء
- اصفرار البشرة وبياض العينين ( اليرقان )
- ضعف والإحساس بالإجهاد من أقل مجهود
- حمي
- البول الداكن
- فقدان الشهية
- ألم في البطن
- ألم في المفاصل
وأشارت وزارة الصحة والسكان ، أنه يمكن الاكتشاف المبكر للمرض والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين ، مواعيد العمل بالوحدات الصحية: من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ مساءً