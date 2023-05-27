أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B .. ألم في هذه المناطق

نشرت وزارة الصحة والسكان ، معلومات طبية هامة عن أعراض الإصابة بالتهاب الكبد B ، وذلك في إطار منشوراتها التوعوية والتثقيفية .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك مجموعة من الأعراض التي تؤكد الإصابة بالتهاب الكبد B تتمثل في التالي :-

غثيان وقيء

اصفرار البشرة وبياض العينين ( اليرقان )

ضعف والإحساس بالإجهاد من أقل مجهود

حمي

البول الداكن

فقدان الشهية

ألم في البطن

ألم في المفاصل

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، أنه يمكن الاكتشاف المبكر للمرض والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين ، مواعيد العمل بالوحدات الصحية: من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ مساءً

