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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد يخطف القلوب.. لن تصدق كيف ظهرت مكة المكرمة من الفضاء| شاهد

صدى البلد

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، عبر حسابها في "تويتر"، فيديو التقطته من الفضاء لمكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم، صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

يشار إلى أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني انطلقا في 21 مايو الجاري إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، وذلك في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".

وبعد نحو 15 ساعة، وصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

والخميس غرّدت برناوي على حسابها في “تويتر” قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

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