مهمة تاريخية لخدمة البشرية.. تفاصيل رحلة رائدين سعوديين إلى الفضاء|تفاصيل

في رحلة تاريخية، وصل رائدان فضاء سعوديان الى محطة الفضاء الدولية والتي من المقرّر أن تستمر 8 أيام يُجريان خلالها تجارب علمية وأبحاثًا في مجالات طبية وبيئية مختلفة.





وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، مهمتهما العلمية بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية وانضمامهما إلى بقية زملائهما من رواد الفضاء الدوليين، في مهمة تاريخية أطلقتها السعودية لاستكشاف الفضاء، والعمل على الأبحاث العلمية في خدمة العلم والبشرية.

وبعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة على متن مركبة «دراغون»، تابعتها لحظة بلحظة المحطات الدولية والعربية، واستحوذت على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع تفاصيل الرحلة التاريخية، دخل رائدا الفضاء السعوديان وزملائهما في الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأبدت برناوي ومواطنها القرني سرورهما بالوصول الناجح إلى المحطة الدولية.

وقالت برناوي: «نحن نعيش حلماً لم يكن وارداً لولا دعم القيادة السعودية، وتشجيع الأمير محمد بن سلمان الذي دعم رحلة ومهمة نمثّل من خلالها كل السعوديين والعرب، وتفتح الطريق لمزيد من الاكتشافات التي تخدم العلم وتنفع البشرية».