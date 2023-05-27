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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير.. "تشات جي بي تي 4" سيصبح قادرا على العمل الإعلامي

شات جي بي تي
شات جي بي تي

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن موقع " اكسيوس" طرح تحولات محتملة يمكن أن يشهدها قطاع الإعلام في المرحلة مقبلة والتي ستكون نتيجة حتمية للذكاء الاصطناعي الذي يساهم في تغيير نمط نقل الاخبار بوتيرة أكثر مما كانت عليه قبل عقدين حيث ستؤثر أنظمة الخوارزميات المتطورة بشات جي بي تي تطرح على مستقبل العمال وبعض الأعمال في المؤسسات والمنصات الاعلامية..

وأضاف التقرير أن وفق موقع "اكسيوس " ستحدد معايير الخبرة والثقة والكفاءة والدقة في تقديم المعلومة ابرز التحديات التي ستواجهها المؤسسات الإعلامية التي تتجه نحو صحافة الذكاء الاصطناعي حيث سيرتفع الطلب على الخبرة المتخصصة والشركات الإعلامية التي ستحقق الازدهار وفق اكسيوس هي تلك التي ستتكيف بسرعة مع احتياجات المستخدمين.

احتياجات المستخدمين أبرز التحديات الشركات الاعلامية الذكاء الاصطناعي الخوارزميات المنصات الإعلامية

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