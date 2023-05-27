أسعار العملات| استقرار نسبي في الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 27- 5-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، السبت:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.33 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.32 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.68 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء