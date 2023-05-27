هدوء في لجان امتحان الدبلومات الفنية بشمال سيناء

شهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة شمال سيناء، والتي انطلقت اليوم السبت ، هدوء تام .. حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مدارس التعليم “ الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى ”، بمحافظة شمال سيناء ، التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٨ يونيو المقبل .



وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، أثناء متابعة للجان الامتحانات ، انه تم التنسيق مع الحهات المعنية بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية ،وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

٣٨٧١ طالبا وطالبة:

وقال أنه يؤدي الامتحانات اليوم ، عدد ٣٨٧١ طالبا وطالبة ، موزعين على (٢٣) لجنة امتحانية، مشيرا الى أن عدد طلاب التعليم الصناعى يبلغ " ٢٢٧٦ " طالبا وطالبة موزعين على عدد " ١٣ " لجنة ، عدد طلاب التعليم التجارى يبلغ " ١٠٤٤ " طالبا وطالبة موزعين على عدد " ٦ " لجان ،و عدد طلاب التعليم الزارعى يبلغ " ٤٦٨ " طالبا وطالبة موزعين على عدد " ٣ " لجان ، ويبلغ عدد طلاب التعليم الفندقى " ٨٣ " طالبا وطالبة موزعين على " لجنة واحدة "





وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.







