علماء يرصدون ظاهرة مخيفة ويحذرون: تسونامي كبير يهدد هذه الدول

تحذيرات واسعة من تسونامي عملاق وقاتل يهدد الأرض مستقبلا العلماء قالوا إنه سيتشكل نتيجة الانهيارات الأرضية تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية ما سبب تغيير المناخ وفي محاضرة في جامعة" جيني جاليس" البريطانية ذكر أن الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر تشكل خطرا جغرافيا كبيرا قد يفضي الى موجات تسونامي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد بأن العلماء اكتشفوا عبر الحفر لمئات الأمتار تحت قاع البحر بالكرة القطبية الجنوبية أن الاحتباس الحراري خلال السنوات السابقة تسبب في تشكيل طبقات رواسب سائبة انزلقت لترسل موجات تسونامي هائلة إلى شواطئ أمريكا الجنوبية و نيوزلندا وجنوب شرق آسيا .