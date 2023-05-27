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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تدريب 300 طبيب في 5 محافظات لرفع كفاءة منشآت الرعاية الأولية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين (دفعة مارس 2023) بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بناء على توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة أولى في محافظات (الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية) .

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات للأطباء المكلفين تحتوي على كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 108 ساعة تدريبية.

وأشار «عبدالرازق» إلى تدريب 300 طبيب حتى الآن، وجارِ استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.

الصحة مارس تقنية الفيديو أحوال الأطباء المنوفية القليوبية

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