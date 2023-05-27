رفض التجديد.. أسينسيو يصدم ريال مدريد بقرار الرحيل

أكد تقرير صحفي، أن ماركو أسينسيو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، قرر مغادرة قلعة الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق الانضمام مجانا لأي نادٍ فس الصيف المقبل.

وبحسب شبكة “ريلفو” الإسبانية، فإن أسينسيو رفض عرضا من نادي ريال مدريد لتجديد عقده، وقرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

كما ذكر فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن قرار أسسنسيو بمغادرة ريال مدريد، ليس نهائيا حتى الآن رغم تعقد المفاوضات.

وأضاف أن هناك وكيله خورخي مينديز في محادثات في باريس سان جيرمان وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

ريال مدريد يواجه إشبيلية

في سياق آخر، يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره إشبيلية، اليوم السبت، في تمام الثامنة مساء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين وصافة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.