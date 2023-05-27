شاهد.. مي سليم في ظهور مميز مع ابنتها

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة مع ابنتها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرا معاً بإطلالة انيقة، وخطفا الانظار بالشبه الملحوظ بينهم، واحتضنت مي سليم ابنتها.

حادث مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي؛ نتيجة تصادم بين 4 سيارات، كانت سيارتها من بينها، حيث تدمرت بالكامل.

آخر أعمال مي سليم

آخر أعمال مي سليم، هي أغنية "بنتي"، من كلمات محمود عبد الله، لحن محمدي، توزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاء لاشين، وروجت "مي" لها، قبل طرحها في وقت سابق، وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوشا باللون البيج، واعتمدت مكياجا يبرز جمالها، وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.